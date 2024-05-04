奈及利亞一所醫學院2021年上解剖課時，突然發生一名女性大體老師「睜眼復活」的事件，緊接著又一絲不掛地從停屍間走到戶外草地，驚悚畫面嚇得全場師生不斷逃竄。警方研判醫院將昏迷的病患當作死亡個案處理，才會發生這起烏龍，事件近日再度掀起熱議。

根據外媒報導，這起事件發生在奈及利亞貝寧大學教學醫院（University of Benin Teaching Hospital），當時一名女子被宣判死亡後，隨即送往停屍間存放，作為醫學院的大體老師，家屬也在簽署相關文件後先行離開現場。

沒想到當教授準備上解剖實作課程，指導醫學生相關的防腐知識時，該名大體老師突然甦醒，並且一絲不掛地起身走下解剖桌，接著從停屍間一路遊蕩到戶外草地，恐怖畫面嚇得現場師生不斷逃竄。不過在冷靜下來後，有人回頭幫忙協助該名女子，並通報警方。

員警研判，應該是醫院當初誤將昏迷的女病患當作死亡個案處理，才發生這起烏龍。當地媒體則稱相關部門要加強培訓監督，防止同樣事件再度重演。