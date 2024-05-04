美國加利福尼亞州一名27歲女子透露，平時周末經常和表哥夫妻相約聚會，某天晚上單獨和表哥出門喝酒狂歡時，不小心喝到斷片，沒想到隔天醒來發現兩人全身赤裸睡在同一張床上，這才驚覺和表哥酒後亂性，嚇得上網發文求助。

根據《鏡報》報導，原PO在知名論壇《Reddit》發文指出，原本跟表哥詹姆斯（James）不熟，因為剛好在同一個州工作，才開始有所往來，加上她和表嫂安妮（Anne）相處融洽，所以3人每隔幾周就會碰面，一起吃飯喝酒，但有時安妮身體不舒服，就只有她和表哥單獨出門。

事發當天，3人原本打算一起去夜店跳舞，但安妮身體狀況不佳，又不想掃興，堅持讓詹姆斯和原PO照計畫赴約，於是兩人吃完飯後又到不同夜店和酒吧續攤，最後醉到幾乎沒辦法走路，便到飯店休息。

沒想到隔天醒來，原PO卻看到表哥全裸躺在身旁，而且自己的私密處很痛，當下才驚覺大事不妙，嚇得躲到浴室裡痛哭。詹姆斯醒來後坦承兩人發生關係，並向她道歉，因為他身為表哥，年紀又比她大，理當不該喝得這麼醉，也承諾會告訴安妮真相，妥善處理。

隔天原PO收到安妮的訊息，表示想和她談談，「但不是現在」，並要求她暫時不要聯絡夫妻倆。原PO立刻回訊道歉，並答應在安妮同意前，絕不會聯絡他們，同時她也在網路發文求助，究竟該如何處理這樣的窘境，網友則紛紛留言表示「不要聯絡他們，傷害是你們兩個造成的」、「安妮真是太可憐了，虧她這麼信任你們」、「如果我是妳，這輩子不會再碰一滴酒」。

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