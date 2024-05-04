Following an APU failure aboard a @laserairlines MD-80, passengers were evacuated due to smoke in the cabin. Regrettably, most passengers exited with their carry-on luggage, resulting in avoidable hazards. pic.twitter.com/7FsfZ3Zkuk — Enrique Perrella (@Enrique77W) April 29, 2024

今年1月日本航空一架客機和海上保安廳飛機發生擦撞，導致客機起火燃燒，但機上379名乘客全數平安逃生，其中關鍵因素之一就是乘客按照規定果斷放棄隨身行李。不過日前委內瑞拉一架客機的乘客卻做了最壞示範，所有人在緊急疏散時一心顧著拿行李，嚴重拖慢逃生速度，影片曝光後在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，委內瑞拉雷射航空（Laser Airlines）一架MD-82班機，原訂4月28日從委內瑞拉馬拉開波（Maracaibo）飛往加拉加斯（Caracas），沒想到機艙門關上準備起飛時，機身突然冒出濃煙。空服員見狀立刻要求92名乘客溜下機身兩側的滑梯，進行疏散。

根據其他乘客拍下的影片可見，幾乎所有乘客在逃生時都帶著隨身行李，其中一名女子抱著行李箱溜下滑梯時，還因為重心不穩，繼續往前衝出，結果「撲街」重摔倒地；其他乘客也在滑落時跌坐在地，有些甚至需要地勤人員上前攙扶，明顯拖慢了疏散速度。貼文指出，「大多數乘客都攜帶隨身行李離開，造成了本來可避免的危險」。

對此專家指出，逃難過程分秒必爭，務必遵從空服員指示，「假如每個乘客都拿起一件小小的個人物品，飛機很有可能在下一秒就被火球吞噬」。另外，根據美國民航局的標準，遇上緊急降落時須在90秒內疏散所有乘客，現在全球大部分地區，同樣以此為準則，所以航空公司均會提醒乘客在緊急逃生時不要帶走隨身物品，以免阻礙其他乘客。