大陸今年五一勞動節連放5天，各地景點大爆滿，山東淄博陶瓷博物館傳出，一名女童將價值11.6萬人民幣（約新台幣52萬）的花瓶摔破，當場嚇得大哭。家人見狀本以為要負擔巨額賠償，沒想到館方卻霸氣喊免賠。

綜合陸媒報導，本月2日一組6名成人、3名孩童的遊客前往淄博陶瓷博物館，不料參觀到一半，其中一名年紀最小的女童卻不慎將館內價值11.6萬人民幣（約新台幣52萬）的華光陶瓷花瓶推倒，地板散落著大小不一的花瓶碎片，一旁的哥哥見狀立刻斥責「這回闖大禍了吧」，女童則嚇得放聲大哭。

女童家人本以為要負擔巨額賠償，沒想到博物館王姓負責人表示，雖然館內對外公告，損壞要照價賠償，但考量到女童並非故意，且館方對於展品的管理不周，因此經高層討論後，決定全額免賠。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「處理方式太霸氣了」、「館方格局真大」；不過也有人認為「居然毫無任何守護措施就公然展示，這個博物館的人員也太放心了吧」、「應該讓孩子適當賠償，以後也會長記性」。