明朝三保太監鄭和七次下西洋的故事，許多人耳熟能詳，據歷史記載，鄭和船隊最遠到過非洲，還帶回了長頸鹿，不過這一事實缺乏佐證，直到2010年在距離大陸數千公里外的一座非洲小島上，當地村民意外發現一座明朝古墓，這才應證了人們的疑問。

根據《搜狐網》報導，國際考古團隊在非洲肯亞的帕泰島（Pate Island）發現一座華人墓葬，雖然沒什麼陪葬品，但島上卻發現許多瓷器殘片和明代銅錢，經研究發現，墓主生活的時代約在600年前，與鄭和下西洋的時間吻合。

眾所皆知，明成祖朱棣為了張揚國威，命鄭和率領船隊遠航，與東南亞、南亞、非洲東海岸等30多個國家和地區進行貿易往來，但在科技並不成熟的古代，要完全掌握海象還是很有難度的，當時一艘船在肯亞附近海域遭遇暴風雨，不幸觸礁沉沒，僥倖逃脫的船員只能游到帕泰島的上家村，暫時安頓下來。原本他們打算建造好船隻後追上船隊，但島上太落後了，造船設備不足，最終只能放棄，並與當地的原住民通婚。

這些留在帕泰島上的船員直到去世的那一天，都無法回到自己的祖國，只能囑託後人將他們的墓地轉向東北方的家鄉方位，此舉與當地遵循穆斯林的喪葬方式截然不同，因為穆斯林墓地一般都是面向西北方的麥加聖地。此外，島上自稱華人後裔的居民，在外貌上與非洲原住民有些不同，除了膚色沒那麼黑之外，個子也不如非洲土著高，頭髮捲度也有差。後來上家村毀於部落紛爭，人們也沒有文物保護的觀念，許多瓷器被盜且毀損嚴重，華人在此定居的痕跡也逐漸被抹去。