號稱什麼都吃的鳥類「鵜鶘」（ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ），最明顯的特徵是嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮，嚥下各種生物。有大陸網友近日在動物園參觀時，意外捕捉到一隻鵜鶘竟然把「同事」也吃下肚，幸虧工作人員及時將小鴨子救出，避免憾事發生。

綜合陸媒報導，近日大陸適逢「五一」假期，各地景區擠爆人潮，4日有遊客在西安某動物園目擊，一隻鵜鶘生吞了同籠的小鴨子，一旁的孩童見狀嚇得直呼「牠把那鴨子吃了！」幸虧工作人員及時發現，眼明手快地抓住鵜鶘，並且使勁掰開牠的嘴巴，將可憐的小鴨從鵜鶘的喉囊裡撈出。

所幸鴨子被救出後雖然一臉懵，但似乎並沒有大礙，一落地之後就到處蹓躂。不過工作人員仍不敢大意，抓緊鵜鶘的大嘴，一路將牠拖出展場，擔心牠又對「同事」下手，給現場孩童造成心理陰影。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「怎麼可以吃同事」、「到嘴的鴨子飛了」、「從工作人員的熟練度來看，不像第一次犯案」、「鴨鴨：關燈的那瞬間我是懵的」。