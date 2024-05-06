越南近日發生一起離奇的死亡案件，河內一棟公寓的住戶從2022年開始，經常聞到不明臭味，但氣味沒有很濃烈，所以沒有放在心上；越南警方接獲一名女子長期失蹤的通報，到公寓內尋找線索時，才發現她已經陳屍在自家沙發上近2年，且遺體呈現乾燥的「木乃伊」狀態。

根據越南媒體報導，河內一棟公寓的住戶從2022年開始，經常聞到不明臭味，於是向大樓管委會報告，但因為氣味並不濃烈，所以住戶一直以為是垃圾造成的，直到有警察找上門以後，才知道公寓一名女住戶已經在家中過世近2年，警方破門而入後，第一時間聞到濃烈的氣味，並發現她陳屍在沙發上。

離奇的是，女子的遺體竟呈現乾燥狀態，法醫推測，沙發坐墊吸收了液體，導致遺體慢慢變乾，加上房間涼爽且沒有寄生蟲，所以遺體的分解速度較慢，不過頭、臉、脖子、胸部和內臟都已腐爛，只剩下2隻手臂和2條腿上還黏著一點皮肉。

當地警方透露，該名死者出生於1995年，來自同奈省邊和市，她於2022年以自己的名義購買一間房子，但同年9月開始，大樓管委會沒有收到女子繳交的管理費，於是切斷了房子的水電；而死者的家屬也報警，稱該女子長期失蹤，同奈省警方懷疑她在河內失蹤，和河內警方聯手調查，最終在公寓內發現她的遺體。

目前警方仍在調查女子的死亡事件，遺體發現當時，女子手機的SIM卡被拔除，警方還在停車場內搜查女子的汽車，但沒有找到，警方將努力釐清女子在死亡當時是否和其他人待在一起。