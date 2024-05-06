真的有前世記憶？日本一名3歲男童在聽母親念睡前故事時，突然提及「以前的媽媽」，還稱上輩子是因車禍身亡，更畫出事發地點的圖畫，母親雖然半信半疑，但還是幫忙「尋親」，最後在網友幫助下，竟真的找到和圖上一模一樣的地方。

這起事件在日本節目《爆報! THE フライデー》上公開，母親知惠2016年為當時3歲的兒子光二讀睡前故事，光二突然說，「現在的媽媽，聲音不太可愛」、「以前的媽媽聲音非常可愛，而且很溫柔！」讓知惠感到困惑不已，而且從這天開始，光二似乎揭開塵封已久的前世記憶，除了經常提起「以前的媽媽」，還稱上輩子是因車禍身亡，並畫出事發現場的圖畫。

光二透露，前世他騎車外出買衛生紙，等紅綠燈時，被後方的汽車重重撞擊，雖然被緊急送到醫院做手術，但還是不幸身亡。起初知惠對兒子的說法半信半疑，但幾年前她罹患乳癌，在生死關頭徘徊一圈後，感受到生離死別的痛苦，於是決定幫助兒子尋找前世的親人，並在推特上PO出所有細節，希望借助網友的力量，找到車禍發生的地點。

未料真的有網友傳來照片，知惠立刻前往該處確認，發現所有場景、細節都和兒子畫的一樣，後來也順利找到光二的「前世家人」，但被對方以「不想再回憶傷痛」為由拒絕，最終知惠只能放棄，刪除了推特帳號，選擇不再打擾。