伊朗近日發生奇異現象，西南部城市亞蘇季突然「天降魚雨」，大量的魚像雨一樣落下，掉到地面後仍在拍動尾巴，導致現場交通大亂，影片在網路上曝光後引發熱議。

İran'da gökten balık yağdı



🔴Ender görülen bu doğa olayında muhtemelen büyük bir kasırga veya hortum ile havaya taşınan balıkların karaya düşüşü olduğu yönünde iddialar var. #fishrain pic.twitter.com/nE0aGBThwT — Darka Mazi Turkish (@DarkaMaziTurkce) May 5, 2024

綜合外媒報導，伊朗西南部城市亞蘇季（Yasuj）近日下起「魚雨」，影片在網路上瘋傳，從畫面中可以看到，馬路上的汽車正在行駛中，突然有許多條大魚從天而降，掉在柏油路上仍不斷跳動，拍攝者興奮地撿起其中一條大魚，可以看出魚的體型大約和他的前臂差不多長，網友們看到影片都震驚不已，直呼「今晚，海洋為伊朗人民提供了晚餐。」

根據《ArabiaWeather》介紹，「魚雨」通常是颶風或風暴等惡劣氣候造成的，尤其在溫度、濕度變化較大的地區更容易發生，科學家解釋，強大的氣流會將水和魚從海洋帶到陸地上，形成「天降魚雨」的罕見現象，但目前尚未確認這種現象的發生原因。

無獨有偶，2023年2月在澳洲北領地沙漠附近的拉賈馬努（Lajamanu）也發生相同現象，大量魚群隨雨水從天而降，且據居民透露，這些魚墜落到地面上時仍是活著的，專家解釋，這些魚可能是被強烈的暴風雨吹到高空，接著飛越500公里，抵達拉賈馬努這個內陸城市。