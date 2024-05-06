美國邁阿密機場工作人員發現一名男乘客行跡詭異，檢查時察覺他的下體附近有異狀，搜身後搜出一個小袋子，裡面竟裝有2條細長的粉紅色小蛇，照片在網路上曝光後，掀起網友熱烈討論。

Officers at @iflymia detected this bag of snakes hidden in a passenger’s pants at a checkpoint on Fri, April 26. @TSA called our @CBPSoutheast and Miami-Dade Police partners in to assist, and the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/CggJob8IT8 — TSA_Gulf (@TSA_Gulf) April 30, 2024

綜合外媒報導，美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）近日在社群平台X發文，邁阿密國際機場的工作人員在4月26日察覺一名男乘客不太對勁，檢查時在他的下體附近偵測到異狀，進行搜身檢查後，從他的褲子裡找到一個迷彩花紋的小袋子，裡面裝了滿滿的白色填充物，還有2條細長的粉紅色小蛇。

工作人員發現蛇以後，立刻拒絕男子登機，並請來美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）和邁阿密-戴德縣警察局（Miami-Dade Police Department）協助處理，目前尚不清楚這2條小蛇是男子的寵物，還是他只是想把蛇運出去，但已經將2條小蛇交給佛州魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）照顧。

網友們看到文章和照片後，紛紛留言驚呼，「也許這個男的想要翻拍《飛機上有蛇》」、「天啊！為什麼有人會想把蛇帶上飛機？」、「在這2條蛇從袋子裡逃脫，並在他的褲子裡自由爬行以前，發現牠們是件好事」、「差點就要上演真實版的《飛機上有蛇》了」。