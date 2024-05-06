墨西哥科學研究團隊於近日證實，位於猶加敦半島外海的「Taam Ja'藍洞」是目前為止發現最深的藍洞，研究團隊將儀器綁在電纜上，並垂降進海中測量，未料藍洞深不見底，只能得知它的深度超過420公尺，真實的深度仍須進一步研究才有機會釐清。
根據《Live Science》報導，墨西哥研究團隊在《海洋科學前線（Frontiers in Marine Science）》期刊上發表最新研究成果，位於墨西哥切圖馬爾灣（Chetumal Bay）的Taam Ja'藍洞，是目前全世界最深的藍洞，深度超過420公尺，並且因為測量儀尚未抵達底部，所以沒辦法測量出該藍洞真正的深度。
研究團隊使用了一種能測量導電性、溫度和深度的剖面儀，可以分析出水的物理、化學等特性，研究團隊發現，Taam Ja'藍洞400公尺以下的水層，溫度和鹽度條件類似於加勒比海和附近的沿海礁湖，代表Taam Ja'藍洞可能有隱藏的隧道或洞穴與其他海域相連。
報導指出，藍洞是一種存在於海底的地陷，又稱作水下洞穴，通常發現於基岩容易被侵蝕的沿海地區，當海水滲入岩石、分解礦物質導致裂縫擴大時，就會形成巨大的坑洞；除了Taam Ja'藍洞以外，世界上還有許多藍洞，包含巴哈馬的迪恩藍洞（Dean's Blue Hole），以及中美洲國家貝里斯的大藍洞（Great Blue Hole）。
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