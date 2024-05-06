墨西哥科學研究團隊於近日證實，位於猶加敦半島外海的「Taam Ja'藍洞」是目前為止發現最深的藍洞，研究團隊將儀器綁在電纜上，並垂降進海中測量，未料藍洞深不見底，只能得知它的深度超過420公尺，真實的深度仍須進一步研究才有機會釐清。

#Gravitas | The world's deepest blue hole has been discovered in Mexico. Researchers have reached 1,380 feet below sea level, but it is not the end of the hole.



The latest expedition was aimed at surveying environmental conditions in Taam Ja'. @MollyGambhir has details pic.twitter.com/q0kfHCIMf3 — WION (@WIONews) May 1, 2024

根據《Live Science》報導，墨西哥研究團隊在《海洋科學前線（Frontiers in Marine Science）》期刊上發表最新研究成果，位於墨西哥切圖馬爾灣（Chetumal Bay）的Taam Ja'藍洞，是目前全世界最深的藍洞，深度超過420公尺，並且因為測量儀尚未抵達底部，所以沒辦法測量出該藍洞真正的深度。

研究團隊使用了一種能測量導電性、溫度和深度的剖面儀，可以分析出水的物理、化學等特性，研究團隊發現，Taam Ja'藍洞400公尺以下的水層，溫度和鹽度條件類似於加勒比海和附近的沿海礁湖，代表Taam Ja'藍洞可能有隱藏的隧道或洞穴與其他海域相連。

報導指出，藍洞是一種存在於海底的地陷，又稱作水下洞穴，通常發現於基岩容易被侵蝕的沿海地區，當海水滲入岩石、分解礦物質導致裂縫擴大時，就會形成巨大的坑洞；除了Taam Ja'藍洞以外，世界上還有許多藍洞，包含巴哈馬的迪恩藍洞（Dean's Blue Hole），以及中美洲國家貝里斯的大藍洞（Great Blue Hole）。