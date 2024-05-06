泰國一名男子全身赤裸地闖入女鄰居家，試圖侵犯對方，女子為了逃生，拉住男子脖子上本來用來蒙面的布條，未料用力過猛，男子當場暈厥、失去意識，最終陳屍在女鄰居家中。

根據《Thaiger》報導，這事件發生在泰國汶干府索披賽縣，5月3日當天晚上下著大雨，42歲女子Urai聽到住家後面傳來巨大聲響，原本以為是母親，回頭一看卻是32歲男子Bunjong，他全身赤裸地朝她衝過來，並用布捂住嘴，試圖侵犯Urai。

Urai拚命掙扎並大聲呼救，但外面雨下得太大，雨聲蓋過了她的求救聲，Urai在情急之下，只好用力咬住Bunjong的手指，對方立刻痛得鬆口，兩人隨即扭打起來，過程中，Urai看到Bunjong脖子上有一塊布，出於求生本能，她使出吃奶的力氣拉扯那塊布，直到Bunjong趴在地上毫無反應，她才急忙從窗戶爬出去，向鄰居求助。

警方接獲通報後，隨即趕到Urai的家，不過當時Bunjong已經窒息身亡，他面部朝下、全身一絲不掛地陳屍在地上。警方調查後發現，Bunjong和受害女子Urai住在同一個街道，兩人的住處只有150公尺的距離，Urai也表示，她認識Bunjong，知道對方就住在附近，但兩人從未交談過。

村長透露，Boonruang有吸毒史，除了曾私闖民宅，還會對家人施暴，他的母親都不敢和他住在一起，Bunjong也成為鄰居們的拒絕往來戶。雖然Bunjong已經死亡，但警方仍對他提出私闖民宅、性侵未遂等多項指控，不過同時也在搜集證據，確認Urai是否屬於正當防衛。

Bunjong的家人已經替他完成喪禮，但家人們都知道Bunjong平時有多暴力，所以認為他有這樣的結局都是咎由自取，不會對Urai採取法律行動。

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