現代不少人會參考星座，看自己的運勢如何，但其實12星座的概念早在隋朝就傳入中原，許多古人也十分迷信，甚至對特定星座產生刻板印象，其中最容易被針對的就是「摩羯座」，北宋文學家蘇軾就曾感嘆自己是摩羯座所以命不好，後世更掀起一股「摩羯情節」，只要懷才不遇，就會寫詩自稱摩羯座。

央視節目《字從遇見你》介紹，西方12星座的概念早在隋朝就已經傳入中原，從此之後，古人平時也總愛和朋友聊星座、聊星盤，同時對於部分星座也有深入人心的「刻板印象」，很長一段時間，古人都非常喜歡針對摩羯座，比如蘇軾就曾寫文提到，唐朝文學家韓愈曾感慨自己生在摩羯座的不幸，而他也是摩羯座，人生注定要經歷起伏坎坷，簡直同病相憐。

這段文字讓後世掀起一股「摩羯情節」，不少文人一說起自己懷才不遇，就會寫詩自稱摩羯座，且從唐宋一直延續到明清，比如南宋文人文天祥在詩作中寫道，「磨蝎之宮星見斗，簸之揚之箕有口。昌黎安身坡立命，毀謗平生無不有。」南宋詩人周必大也曾作詩，「亦知磨蝎直身宮，懶訪星官與曆翁。豈有虛名望蘇子，慢令簸惡似韓公。」但有趣的是，現代學者根據周必大的出生時間推算，他應該為水瓶座而非摩羯座。

《梨視頻》報導指出，12星座剛傳入中原時，翻譯的名稱和現代差很大，射手座為「射神」、摩羯座為「磨蝎之神」、水瓶座為「水器之神」、巨蟹座「蟹神」、獅子座為「師子之神」、處女座為「天女之神」等；到了唐朝的占星書《靈台經》才和現代比較相近，「獅子、人馬、磨蝎、寶瓶、雙女、巨蟹、牛、羊、魚、陰陽」，其中陰陽指的是現在的雙子座。