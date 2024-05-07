印尼一名26歲男子在網路認識一名女子，兩人交往一年後結婚，然而男子發現，妻子婚後的行為越來越詭異，不但經常關在房間，不和其他家人互動，還總是拒絕和他行房，調查過後才驚覺自己被騙了，妻子竟是「男兒身」。

綜合印尼媒體報導，26歲男子AK透過社群平台認識了一名女子阿丁達（Adinda Kanza），交往1年後於今年4月結婚，不過兩人並未登記，只在家中簡單舉辦婚禮，而阿丁達也聲稱父母已經過世，所以沒有任何親人來參加婚禮。

AK透露，結婚前約會時，阿丁達都身穿穆斯林服裝、頭戴面紗，加上精緻的化妝技術，所以他從未懷疑過對方的性別，然而結婚後，阿丁達總是拒絕和他發生關係；AK的父親則說，阿丁達在家時會把自己關在房間裡，很少和家人或鄰居交流。

阿丁達詭異的行為讓AK一家人都起了疑心，經過追查後，發現阿丁達的父母雖然年事已高，但都還健在，並證實阿丁達其實是一名男性，AK家人回去檢查阿丁達的衣服，發現他在胸部處塞了很多泡棉，只為了讓自己看起來更像女性。

AK一家人得知真相後氣憤不已，立刻報警指控阿丁達詐欺騙婚，隨後阿丁達被拘留於警察局。警方透露，雙方經過一天的討論後，決定以和解的方式解決問題，阿丁達一家最終撤銷告訴，AK父親受訪表示，「法律程序沒有繼續下去，因為我為阿丁達年邁的父母感到難過，所以昨天我們進行了討論，並且有警察見證。」