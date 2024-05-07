泰國一名屋主發現住家遭巨蟒闖入，且潛伏了好幾個月，還吃掉家裡飼養的7、8隻小貓，屋主每天都活在不安與恐慌中，卻始終掌握不了蟒蛇的位置，而無法捕捉；近日鄰居在屋頂上看見巨蟒出沒，急忙通知屋主和消防隊，終於順利捕捉蟒蛇，並帶到野外放生。

根據泰媒報導，泰國春武里府一名51歲屋主打電話向當地消防隊求助，稱看到家中出現一條比房樑還要長的巨蟒，男子的住處是一棟木造的雙層房屋，起初蟒蛇在屋頂上爬行，隨後鑽進二樓天花板的縫隙中，為了協助捕蛇工作，屋主同意消防隊拆除天花板，最後花了近1個小時，順利將這條網紋蟒抓住，並野放回大自然。

屋主受訪透露，這條蟒蛇已經家中潛伏好幾個月，還疑似吃掉了他飼養的7、8隻小貓，儘管沒有對人類造成危害，但屋主仍害怕不已，「我一直生活在恐懼之中，因為我知道蟒蛇就在附近，我的鄰居也看到了。」不過蟒蛇總是躲在難以被找到的地方，只會偶爾出現在眾人眼前。

網紋蟒的體長最長可達9公尺，平均長度落在5、6公尺之間，是世界上最大的蛇之一，主要分布在印度、印尼、柬埔寨、新加坡、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、緬甸、寮國等東南亞地區，雖然網紋蟒無毒，但生性凶猛，還有很強的領地意識。