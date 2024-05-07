巴西一名57歲男子意外從高處墜落，遭一條91公分長的鋼條插入、貫穿全身，所幸並沒有傷及心臟，男子在經過緊急手術後沒有生命危險，且恢復狀況也十分良好，才短短2天就能行走、進食。

Man narrowly escapes death after 3ft iron rod penetrated through his groin and into his chest following fall https://t.co/Bfbe78mfhT pic.twitter.com/YaZrNL32Js — Daily Mail Online (@MailOnline) May 6, 2024

根據《每日郵報》報導，《國際外科手術病例報告期刊（International Journal of Surgery Case Reports）》刊登了一個離奇病例，巴西一名57歲男子意外從5公尺的高處墜落，被一條長約91公分的鋼條由下體插入體內，刺穿了肝臟，停在橫膈膜頂部，差一點就要傷害到心臟。

隨後男子被送往古里提巴的醫院，神奇的是，當時他的心率、血壓和血氧狀況都十分穩定，不過醫生判斷男子仍處於危險狀態，於是緊急進行胸骨切開術（Sternotomy），順利取出鋼條，並將受到損傷的內臟縫合，手術後被送到加護病房接受輸血。

男子的恢復情況良好，術後2天就能下床行走和進食，且只在加護病房住了3天，就被轉往普通病房，術後12天再次進行檢查與評估，男子大致上的狀況都很不錯，只有尿道有異常的疤痕組織，醫生將會再替他安排進一步的手術與治療。

醫療團隊在期刊上指出，這件病例十分罕見，在建築工人群體中卻是常見的職業傷害，就算已經即時進行手術，會陰處被刺傷仍可能導致4分之1的傷者死亡，且高達80%的傷者會出現膿瘍或敗血症等併發症。