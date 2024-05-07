新加坡一名男子受好友邀請，擔任對方婚禮的伴郎，卻在新婚夜性侵新娘，被抓包後竟還辯稱「只摸上面，沒動下面」，讓新娘和新郎氣憤不已，將他告上法院，最終法官裁定伴郎的性侵罪名成立，被判坐牢7年及鞭刑6下。

根據《光明日報》報導，這起事件發生在2016年10月，但官司直到最近才終於結束。新加坡一對新人舉行婚禮，結束後伴郎和伴娘回到新人房間「續攤」，但新娘太過疲憊，先行回房間休息，新郎則和其他人在客廳狂歡，之後躺在沙發上睡著。

新娘透露，她在隔天清晨6點左右感覺有人在摸自己的胸部，還用手指侵犯她的下體，原本以為是新郎，未料睜開眼睛看到的卻是伴郎，新娘嚇得跑出房間，找到新郎和她訴苦，下秒就看見伴郎從房間走出，新郎立刻上前和他對質，起初伴郎否認侵犯新娘，後來才改口強辯「只摸上面，沒動下面」。

伴郎在法庭上聲稱患有夢遊症、睡眠障礙等問題，不清楚自己怎麼爬上床的，案發時以為摸的是妻子，直到聽見不熟悉的呻吟聲，才驚覺摸錯人；然而檢方傳喚的2名心理醫師都認為，伴郎在案發時非常清楚自己在做什麼，加上種種證據都顯示伴郎有罪，因此裁定2項非禮和性侵罪名成立，被判坐牢7年及鞭刑6下，儘管伴郎針對罪名和量刑提出上訴，仍遭法官駁回。

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