明孝陵是明朝開國皇帝朱元璋的陵墓，清朝皇帝康熙曾6度南巡，每次經過南京都會到明孝陵掃墓、行三跪九叩大禮，甚至還留下石碑，盛讚朱元璋治理國家的能力，讓眾人困惑不已；事實上，康熙的作法不但能彰顯大度，還有拉攏漢人、穩定統治的作用。

根據《齊魯晚報》報導，南京明孝陵朱元璋的墓前，立著一塊寫有「治隆唐宋」的石碑，意思是朱元璋對國家的治理勝過唐宋，唐宋盛世聞名於歷史，而朱元璋建立明朝後，整頓吏治、反貪打虎，將國家治理得井井有條，更勝於唐宋，而寫下如此讚譽的人，竟是清朝皇帝康熙。

康熙曾6次南巡，每次經過南京都一定會到明孝陵，清朝皇帝到明朝皇帝的陵園已經讓人匪夷所思，更震驚的是，康熙還會對朱元璋的陵墓行三跪九叩的大禮，而「治隆唐宋」4個字，也是康熙有感而發寫下的。

報導指出，每當一個新朝代建立，抹黑前朝、抬高當朝，是大多數當朝皇帝的作法，更何況滿族和漢族的差異、摩擦，曾一度讓清廷頭痛不已，在這種情況下，不貶低前朝已經非常難得，怎麼還會對朱元璋讚譽有佳呢？

康熙6次替朱元璋掃墓，一方面說明，朱元璋確實對明朝200多年的江山，有不可磨滅的功勞，對歷史也有重要貢獻；另一方面，則顯示出康熙不凡的胸襟、過人的氣度與謀略；並且在康熙時期，滿漢之間依舊充滿矛盾，康熙透過替漢人皇帝掃墓釋出善意，表示「滿漢一家」，藉此拉攏漢人，也是穩定統治的方法之一。