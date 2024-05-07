印度近日發生一起離奇的死亡意外，一名11歲男童晚間和朋友在學校打板球，不小心被朋友擊出的球擊中下體，他立刻痛得用手摀住，隨後暈厥倒地，朋友嚇得急忙將他送醫，未料急救不久就被宣布死亡。

11-year-old boy died after a ball hit his private parts while he was playing cricket in Pune. pic.twitter.com/oxEOFiKsAb — sarthak (@sarthaktya31022) May 6, 2024

根據《印度時報》報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦浦那，11歲男童坎德維（Shambhu Kalidas Khandve）本月2日晚間9點和朋友在學校玩板球，從網路流傳影片可以看到，坎德維不幸被朋友用力打來的球擊中，他立刻痛苦地摀住下體，朋友們急忙上前關心，未料當其中一人準備攙扶他走向場邊時，坎德維突然暈厥倒地，讓所有人都嚇壞了，圍在他旁邊查看狀況。

無論用什麼方法，坎德維始終昏迷不醒，朋友們緊急將他送往附近醫院，儘管醫護人員努力救治，但坎德維送醫不久就被宣布死亡。警方接受《印度快報》訪問時透露，他們認為這是一場意外死亡事件，目前已經介入調查，之後將進行屍檢，並與事發現場的人交談，以確認坎德維具體的死因。

坎德維的親戚則悲痛表示，坎德維來自40人大家庭，是一名6年級學生，在學校的人緣很好，他對體育非常感興趣，夢想成為一名摔角手，並且為了實現夢想已經付諸行動，正在參加相關訓練，「坎德維的不幸過世，讓我們失去了一個聰明的小男孩。」同時也希望藉由這個事件，提醒大家在玩耍時，也要採取安全預防措施，防止類似意外發生。