美國一名釣魚愛好者前往位於德州的湖泊釣魚，想要打破「最大福鱷」的紀錄，結果卻收穫意外驚喜，釣起一隻重達90公斤、體型巨大的大鱷龜，讓男子感到又驚又喜。

Fisherman hooks prehistoric 200-pound alligator snapping turtle before catching monster alligator gar. https://t.co/kuUd4I8NsF Click the image to read more: — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 7, 2024

根據《福斯新聞》報導，美國肯塔基州男子韋斯頓（Art Weston）是釣魚愛好者，去年他在專業的釣魚嚮導幫助下，成功在德州的山姆雷伯恩湖（Sam Rayburn Lake）釣起一條132.9公斤的福鱷，創下國際釣魚協會（International Game and Fishing Association）的紀錄。

近日韋斯頓在同一名嚮導的陪同下，再度前往山姆雷伯恩湖釣魚，希望可以再創紀錄，兩人和一條福鱷纏鬥了1個半小時，最後因惡劣氣候以失敗告終，不過卻也因此有了意外的收穫，很快就有其他獵物上鉤，嚮導根據拉扯魚線的方式，確認了藏在水下的是一隻龜類生物，直到將牠拉出水面，兩人才意識到這是一隻體型龐大、重達90公斤的大鱷龜。

韋斯頓表示，因為大鱷龜是保護類動物，所以釣上來幾分鐘後就把牠放生回湖裡，他在拆除魚鉤時，還得時刻保持警惕，確保不會被大鱷龜攻擊，「這種爬行動物是會咬斷手指的，所以必須格外小心牠們。」韋斯頓也說，大鱷龜是一種非常古老、生長緩慢的生物，在動物園以外的地方很少能見到牠們，更不用說捕獲了。