美國一名人妻某次外出旅遊忘記帶吸乳器，為了避免感染，只好請丈夫幫忙，未料對方一喝就上癮，每天都要照三餐喝母乳，且兩人的關係也因此更加親密，然而如今人妻的乳水量逐漸減少，導致丈夫被迫「斷奶」，為了可以持續「餵奶」，他們竟考慮要再生一胎。

根據《每日郵報》報導，31歲女子瑞秋（Rachel Bailey）和30歲丈夫亞歷山大（Alexander）育有3子，瑞秋都使用母乳親餵的方式哺育孩子們。2016年一家人搭乘遊輪旅行，不巧忘記帶吸乳器，導致瑞秋乳房嚴重腫脹、痛苦不已，為了避免感染，只好請亞歷山大幫忙，未料竟意外開啟一段特殊關係。

瑞秋透露，起初她對「給丈夫餵奶」感到緊張，認為這種行為很奇怪，「但當我們真的做了，我們就意識到這完全沒有問題。」之後瑞秋會照三餐餵母乳給亞歷山大，如果乳水量變少了，則改成每晚一次；瑞秋聲稱，因為母乳營養豐富，亞歷山大喝了母乳以後都沒有感冒，皮膚也越來越好。

然而3名孩子都已經斷奶，瑞秋的乳水量逐漸減少，代表亞歷山大也必須「斷奶」，夫妻倆相當難過，甚至為了延續這段特殊關係，考慮再生第4個孩子，但後來他們打消念頭，改由其他方式增進夫妻關係，如今夫妻倆每天早上5點起床，進行互動和冥想。

瑞秋直言，「給丈夫餵奶」並不是性怪癖，而是一種增進夫妻感情的親密行為，直到現在，他們偶爾都還會懷念那段「餵奶」時光，只是他們已經找到了新的增進感情的方式。