菲律賓一對新人日前舉辦婚禮，新郎準備了用100萬菲律賓披索（約新台幣53.9萬）製成的「現金地毯」，在婚禮中送給新娘，並披在對方的肩上，讓現場賓客都激動不已，影片在網路上曝光後，也同樣掀起熱烈討論。

根據《菲律賓時報》報導，這場婚禮舉行於4月27日，影片由婚禮主持人萊斯特（Lester Dave Verano）分享至社群平台，引發網友熱議。從畫面中可以看到，新郎約翰（John Clavecillas）拿出一條由100萬菲律賓披索現金製成的地毯，並試圖鋪在走道上，但因為空間太小，最後索性變成披肩，披在新娘牙買加（Jamaica）的肩膀上。

約翰受訪表示，他相信「婚幣（wedding arrhae）」的象徵意義，代表承諾與責任，對他來說，結婚並不是一個衝動的決定，現金也代表愛與支持的有形承諾，「我想向我們的家人和親戚表明，結婚是很久以前就計畫好的，我存了100萬以養活未來的家庭，這就是最好的證明。」

約翰透露，他和妻子決定要將這100萬投資於房地產，把得到的利息當作緊急狀況的儲備金，也能確保孩子出生後，有足夠的經濟能力可以養育他。約翰也說，他沒有想過婚禮影片會獲得這麼熱烈的反應，最初只是想表達對妻子和家人的愛與承諾，現在還多了感謝，希望能激勵更多人。