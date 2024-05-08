印度近日發生一起人倫悲劇，一對夫妻育有一名患有語言障礙的6歲兒子，兩人經常為了他的病情爭吵，丈夫還多次要妻子「把孩子丟掉」，近日夫妻倆再度吵架，妻子一氣之下竟將兒子丟進滿是鱷魚的廢棄運河，等到搜救隊找到人時，他早已被鱷魚咬死，成為一具冰冷遺體。

根據《印度時報》報導，北卡納達縣丹德利一對夫妻育有2子，其中6歲的大兒子患有語言障礙，夫妻倆經常為了他的病情發生爭吵，27歲的丈夫拉維（Ravi Kumar）總是質問26歲的妻子薩薇特莉（Savitri），為什麼生下一個不會說話的孩子，還多次要她把孩子丟掉。

本月4日，這對夫妻再度發生爭吵，薩維特莉竟一氣之下將大兒子丟進滿是鱷魚的廢棄運河中，鄰居發現後急忙報警，警方立刻感到現場，並在當地人和潛水員的協助下展開搜救行動，但因為當時天色太黑，始終找不到孩子，隔天上午才終於發現他的遺體，且身上有嚴重的傷痕與咬痕，還缺失了一隻手，明顯遭到鱷魚襲擊。

目前警方已經根據《印度刑法典》第109條教唆犯罪，以及第302條謀殺罪名立案，並逮捕這對夫妻，大兒子的遺體也被送往驗屍，以確定真實死因，詳細狀況警方仍在調查中。