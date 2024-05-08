大陸一名女子的父母已經離婚20年，近日她在婚禮上，終於完成「和父母拍全家福」的心願，在快門按下的瞬間忍不住淚崩，感人畫面在網路上引起熱議，許多網友看了也感動得眼眶泛紅。

根據《大象新聞》報導，大陸重慶一名女子於日前舉辦婚禮，邀請已經離婚20年的父母和自己拍攝「全家福」，從網路流傳的影片可以看到，父親站在新娘背後，手搭在她的肩膀上，母親則勾著新娘的手，親暱地坐在旁邊，新娘一直強忍著眼淚，等到快門按下的瞬間，才忍不住哭了出來，一旁的朋友看到後，立刻上前幫忙擦拭。

另一段影片中，新娘挽著父親的手拍攝合照，眼眶仍充滿淚水，父親則在一旁緩和情緒，但實際上也在強忍眼淚。新娘透露，父母離婚後，她便跟著爸爸一起長大，而能夠和父母再拍一張「全家福」，是她許下的結婚願望。

影片在網路上曝光後，引發熱烈討論，不少網友看完也都眼眶泛紅，感動表示，「一張合照她等了20年，當然想哭」、「很多人不理解，離異家庭的孩子真的很渴望擁有一張全家福」、「我也看哭了，媽媽在我小的時候就去世了，再也實現不了這個願望」、「好羡慕，我想我一輩子都等不到一張有爸爸媽媽的合照吧」、「姐姐新婚快樂！以後一定會更幸福的」。