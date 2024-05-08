曹操是東漢末年三國鼎立的重要人物之一，他一生中身邊女人無數，歷史可考的妻妾就有15人，其中第二任正宮卞氏，儘管出身卑微，原先是青樓歌女，婚後卻始終保持低調謙和，替曹操把持家事，因此深受寵愛。

綜合陸媒報導，卞氏出身卑微，家族世代都以充當歌者舞伎謀生，所以他從小就跟著父母四處賣藝，20歲時流落到譙縣，被當時不肯迎合權貴、託病隱居在家的曹操納為小妾，2年後卞氏生下曹丕，後來又陸續生下曹彰、曹植和曹熊三子，但因為卞氏出身不好，她和她的孩子都被曹操的正宮丁夫人嫌棄。

西元197年，由丁夫人撫養的曹昂因捨身救父喪命，丁夫人得知消息後，大罵曹操，一氣之下回了娘家，此後卞氏被扶為正室。曹操子女眾多，很多生母早逝的孩子，都會交給卞氏撫養，她將他們視如己出、細心照料，讓曹操實現宏圖霸業時不會有後顧之憂。

而曹操功成名就後，也沒有忘記卞氏，西元216年，漢獻帝封曹操為魏王，曹操便將曹丕立為王太子，卞氏也晉升為王后，但她並未覺得自己高人一等，依舊低調謙卑、樸素節儉，平時穿著的服飾無紋綉、飾物無珠玉，居室內的家具也不用彩漆繪圖。

除此之外，卞氏還對當初嫌棄自己的丁夫人很友善，每當曹操出門時，她就會送去禮物，有時還派人偷偷迎她進宮，吃飯時也像以前一樣，自己坐下位、丁夫人坐正位，讓丁夫人感動不已。

西元220年，曹操病逝，曹丕即王位，尊卞氏為王太后，不久後曹魏代漢，曹丕稱帝，卞氏正式成為皇太后；西元230年，卞氏去世，享年70歲，孫子魏明帝曹叡取其諡號為宣，史稱「武宣卞皇后」，與曹操合葬在高陵。