日本一名男子在深夜前往一處廢墟，未料竟在裡面發現一具女屍，上身赤裸、呈現詭異坐姿，讓男子嚇得急忙報警，目前警方已經介入調查，希望能釐清女子的真實身分；而附近的居民得知消息後都害怕不已，直言希望這棟廢墟能趕快拆除。

綜合日媒報導，日本一名20多歲的男子在本月6日凌晨12點半左右，來到富山縣高岡市港町伏木地區一棟廢棄建築物，沒想到竟看到一具屍體坐在某個物體上，身體呈傾斜姿勢，且上半身赤裸，下半身穿著牛仔褲，男子見狀嚇壞了，立刻打電話報警。

警方透露，這名死者為女性，身高約160公分，身材中等，身上沒有明顯的傷痕或被綁住的痕跡，而且屍體已經嚴重腐爛，身上也沒有任何可以辨別身分的物品，警方將調查死者的身分，並進行屍檢，確認女子真正的死因。

警方的報告還指出，發現屍體的建築物雜草叢生，牆壁上還有洞，看起來已經長年無人管理與維護，根據附近居民的說詞，這裡曾是一棟企業度假村，但現在建築物的主人不詳，只是每到半夜，會有不少年輕人聚集在這裡，大聲喧嘩、四處塗鴉，讓居民們十分困擾，「太可怕了！我經常在廢墟附近聽到摩托車的噪音，還看到很多塗鴉，放置垃圾的地方也被塗鴉破壞，希望這棟廢墟可以趕快拆掉吧。」

除此之外，警方並未透露男子深夜來到廢墟的原因，表示這與隱私保護有關。