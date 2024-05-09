美國麻薩諸塞州（Massachusetts）一名31歲男子，5日開車自撞，屍體被甩出車外慘死。令人想不到的是，警方趕抵現場後發現，附近有野熊出沒，甚至試圖將屍體拖走，不過隨著急救人員到場，野熊也立即離開。

綜合外媒報導，這起事件發生在5月5日，當時31歲男子杜查姆（Daniel Ducharme）獨自駕車，沒想到車輛突然失控，多次衝撞公路護欄後，從右側衝出，撞上一旁的樹木，導致車身嚴重毀損。事發後一名路過的駕駛看見樹林裡有輛嚴重受損的汽車，隨即報警。

麻薩諸塞州警方發言人普羅科佩（Dave Procopio）表示，當救援人員抵達車禍地點後，發現杜查姆陳屍車外，推測他很有可能在車禍當下就已經死亡，車內沒有其他乘客。從現場跡象來看，杜查姆在車禍發生後，「部分身體或是整個人被甩出車外，隨後被野熊拖走」，直到救援隊抵達事故地點，野熊才被嚇跑。

據悉，這起案件發生在哈特菲爾德（Hatfield），位在麻州黑熊原有的活動範圍內，當局估計超過4500隻黑熊在此活動，而野生動物官員早在3月就示警稱「熊目前正從冬眠中甦醒並開始尋找食物」，相關單位出於謹慎考量，已對涉事黑熊進行安樂死。