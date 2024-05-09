瑞士一名72歲老翁17年前下體因不明原因腫脹，且長期處於部分勃起狀態，但他直到最近才到醫院檢查，醫生發現老翁遭寄生蟲感染，發炎情況非常嚴重，甚至蔓延到陰囊和左腿，所幸經過2個月的藥物治療後，老翁的狀況已經明顯改善。

根據《每日郵報》報導，瑞士巴塞爾大學醫院（University Hospital Basel）在「新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）」分享一件特殊病例，一名72歲老翁於20年前從辛巴威移居至瑞士，日前因為下體腫脹疼痛就醫，經過檢查後，發現老翁感染「班氏絲蟲（Wuchereria bancrofti）」。

驚人的是，老翁在出現腫脹症狀後，竟長達17年沒有就醫，導致感染情況越來越嚴重，就醫時發炎程度是正常範圍的2倍，且陰莖嚴重腫脹，導致老翁始終處於部分勃起狀態，此外陰囊和左腿也有腫脹情形；醫生確認老翁的病情後，緊急讓他接受抗寄生蟲藥物治療，服藥2個月後，發炎症狀已經完全消失。

報告指出，「班氏絲蟲」通常經由蚊子感染，在叮咬過程中將幼蟲轉移到血液中，一旦幼蟲孵化就會進入淋巴系統，並且繁衍出數百萬個後代，再透過循環系統進入人體的各個部位，包含陰囊；而這種寄生蟲感染好發於熱帶、亞熱帶地區，因此醫療團隊推測老翁是在辛巴威遭到感染。

報告進一步說明，大多數「班氏絲蟲」感染不會引起任何症狀，但在某些情況下，淋巴系統受損會導致腿部積液，進而引發淋巴水腫，如果四肢明顯腫脹，可能會被診斷為象皮病（Elephantiasis），如果腫脹持續惡化，還會造成患者行動不便，甚至毀容。