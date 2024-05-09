大陸五一長假期間，不少人外出遊玩，導致各個景點人流爆滿，近日網路上流傳一段驚人影片，浙江溫州的雁蕩山因為攀岩人潮眾多，導致遊客「塞車」超過1小時，而他們的身後就是深淵，遊客只能緊抓安全繩、緊貼峭壁，確保自身安全。

根據《光明網》報導，浙江溫州雁蕩山飛拉達景區在五一長假期間迎來眾多遊客，近日網路上瘋傳一段影片，只見許多穿著攀岩裝備的遊客拉著安全繩、緊貼峭壁，站在腳踏架上「排隊」，畫面看起來險象環生；根據網友透露，因為攀岩區人潮太多，部分遊客在半山腰上「塞車」超過1小時。

影片曝光後引發網友熱議，大家看了都害怕不已，紛紛留言，「我看到都腿軟了，這些人是怎麼做到在半山腰掛1、2個小時的」、「如果想上廁所，被堵了1、2個小時怎麼辦？」、「看到都要嚇死了，只能說遊客膽子真大」、「景區也是膽子大，1、2個小時有人累了、沒站穩扶好就不是錢的事了」。

雁蕩山飛拉達景區工作人員徐健受訪回應，五一長假客流量變多，部分遊客因為初次攀岩或較長時間停留拍照，才導致攀岩路線出現「塞車」情況，但大部分遊客不會被困在原地太久，只是人多時，攀岩隊伍的移動速度會變得緩慢，呈現走一下停一下的狀況。

徐健也說，工作人員有在現場進行疏導，如果遊客有需要可以請求救援，但一次須收費300人民幣（約新台幣1283元），建議遊客量力而為，選擇適合自己的攀岩路線，也提醒遊客，攀岩過程中不要停留在同一個位置太久，避免造成不必要的堵塞。