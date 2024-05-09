近日網路上瘋傳一段影片，畫面中一對日本小情侶在新宿車站的站前廣場做出不雅舉動，男子在大庭廣眾之下，以手指為女友服務，過程中女子一度雙腿微張、縮著肚子，殊不知一舉一動全被拍下，影片在網路上瘋傳。
原PO昨（8日）在社群平台X（前推特）上傳一段1分44秒影片，拍攝地點位於東京JR新宿站東口的站前廣場，一對學生情侶坐在長椅上，旁邊還坐著兩名成年人，不過少年似乎克制不了性衝動，竟在眾目睽睽之下，以手指為女友服務。
畫面中可見，女學生為了掩人耳目，用包包擋住私密部位，但過程中情緒起伏極大，一度雙腿微張、縮著肚子，緊接著又用手搥打大腿，舉止相當怪異。一旁的路人似乎察覺小情侶不太對勁，還側著頭偷偷觀察。
影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「沒錢開房間嗎？」、「考慮一下場所吧」、「年輕人終究是年輕人，太衝動了」；也有人提醒，要注意手部清潔，否則女生私密部位容易感染。
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