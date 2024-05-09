泰國一名父親日前帶1歲兒子到養蝦場上班，上廁所時拜託新同事幫忙照顧一下，沒想到回來以後，驚覺兒子竟被對方丟進水池裡，被救上岸時已經沒有呼吸心跳，儘管父親緊急做心肺復甦術全力搶救，也依舊無力回天。

根據《曼谷郵報》報導，這起事件發生在泰國羅勇府，26歲的養蝦場員工通皮帕特（Thongpipat）於本月7日帶著1歲兒子到養蝦場上班，工作期間突然想上廁所，於是請剛來上班3天的新同事納塔彭（Nutthapong）幫忙照顧一下兒子。

通皮帕特表示，他剛離開不久，就聽見兒子的哭聲，原本以為他只是在哭鬧，所以大喊要兒子安靜，隨後聽到像是在踢門的巨大聲響，接著就是有人跳入水裡的聲音；通皮帕特從廁所出來後，發現兒子失蹤了，著急詢問納塔彭兒子在哪，對方卻說他把小孩扔進水池內了。

通皮帕特以為納塔彭在開玩笑，不以為意，繼續尋找兒子，未料真的看見兒子浮在水面上，他嚇得急忙跳水，和工人合力把兒子拉回岸上，並進行心肺復甦術，但仍無力回天。

警方接獲報案抵達現場時，納塔彭像是喝醉一樣，做出尖叫、拒捕等詭異行徑，最後他被帶回警局做藥物檢測，詳細情況有待警方進一步調查釐清。

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