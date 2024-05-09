在古代想當老師並不簡單，不但要接受嚴格的「面試」，工作後也得定期接受考核，如果教學量不足，或是學生的成績太差，老師都要受罰，嚴重者甚至可能被流放邊疆。

根據《國家人文歷史》報導，針對老師教學內容和能力的考核模式形成於唐代，根據《唐會要》記載，「諸博士、助教，皆計當年講授多少，以為考課等級」，可見當時老師的工作表現，主要體現在給學生上課的教學量是否足夠。

到了宋代，老師考核逐漸由「重量」轉為「重質」，還有老師因為學生考不好而受罰，《宋大詔令集》提到，宋徽宗批閱學生試卷，對答案非常不滿意，認為是太學學官的失職，教學品質不佳，於是對祭酒劉嗣明、司業林震、蘇桓做出降官一級的懲罰。

到了明代的國子監考核，標準則以科舉中試及拔吏人才數量為主，學生學習表現不佳、考試不及格，都可能會問罪於老師，史料也有相關記載，明成祖朱棣曾因國子監學生在吏部安排的考試中成績太差，而打算將司業治罪，雖然最後朱棣從寬處理，但仍下令「凡弟子員再試不知文理者，並罪其師，發煙瘴地面安置。」也就是說如果學生成績不好，老師將受到牽連，嚴重甚至可能被流放邊疆。