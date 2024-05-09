古代盛行的厚葬之風，使得各朝代的盜墓現象屢禁不止，上世紀90年代初期，大陸陝西省寶雞市郊區一位老農準備修建地窖，儲藏過冬的蔬菜時，意外發現一座古墓，不過隨著挖掘作業持續進行，考古專家卻被墓室內遍地屍骨的驚悚畫面嚇得倒吸一口氣。

根據《網易》報導，考古團隊在古墓的封土層上面發現12個大大小小的盜洞，原以為墓室內的文物早已被盜墓賊洗劫一空，沒想到隨著挖掘作業持續進行，墓頂上的土層卻出現大量細沙，眾人才驚覺這是一座「積沙墓」，是古代為防盜而採用沙土填充墓穴的一種墓葬方式，有時還會在沙土中填入石塊，構成積石積沙墓，當盜墓者挖掘盜洞深入墓穴時，沙土會從四面流入把盜洞堵住，石塊也會紛紛砸落，此時盜墓者非死即傷。

斷定是積沙墓後，考古人員借助現代化設備，小心翼翼地掏空土層內的積沙，不料竟在墓室內發現數十具被流沙掩埋的屍骸，嚇得倒吸一口氣。透過墓室內的建築風格和墓中文物的勘察，專家們推斷這是一座來自戰國時期的貴族大墓。

此外，專家檢測後發現，這些屍骸並非來自同一時代，前後的時間橫跨上千年，這裡儼然成了盜墓賊的「墳場」，因為缺乏先進的設備，一旦陷入積沙之中，就難逃厄運，即便僥倖能夠逃脫，也無從取出墓室內的寶藏。最終考古團隊從古墓中出土了數百件珍貴的青銅器、玉器、金器等戰國古文物。