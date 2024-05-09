越南一名20歲女子近日分享結婚照，透露丈夫已經40歲了，兩人的年齡差距很大，就連岳母都比這個女婿還要年輕1歲，岳父也只比他大3歲，掀起一陣熱議。

綜合外媒報導，越南一名20歲女子近日在社群平台分享結婚照，並透露丈夫已經40歲，比她的媽媽大1歲，且比她的爸爸小3歲。新娘表示，她和丈夫是透過朋友介紹認識，初次見面時，她並不知道對方的年齡，只覺得丈夫是個成熟、有思想且十分熱情的人，經過5個月的相處，兩人正式交往。

女子第一次帶男友回家時，遭到父母的強力反對，認為兩人年齡差距太大，但他們並未放棄，向父母展示了兩人的認真與決心，最終女子的父母終於願意接受這個「準女婿」；兩人交往的3年期間，從未吵架或分手，感情十分甜蜜，男友得知她懷孕後，立刻向她求婚，並決定等到孩子1歲後再舉行婚禮。

女子說，夫妻倆的婚後生活依舊甜蜜，丈夫總會幫忙帶孩子、做家事，「雖然我們相差20歲，但我先生是個謹慎的人，不會忌妒，也讓我很有安全感。」於是將婚禮的照片分享到網路上，想和大家分享喜悅。

照片曝光後引發網友熱議，不少人懷疑女子的丈夫是否真的40歲，因為他看起來比實際年齡還要年輕許多；也有少部分人批評女子，和丈夫結婚是為了對方的財產，面對這些批評，女子不以為意，直言丈夫並不富有，兩人純粹是因為彼此相愛才結婚，並且她對現在的生活十分滿意。