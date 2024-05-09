美國一名女子不顧收容所員工極力勸阻，堅持要領養所內員工認證的「極惡浪貓」，帶回後發現貓咪果然動不動就發怒，與所有活物為敵。但她沒有退卻，反而進一步了解貓咪的過去，只憑一招就讓貓咪戾氣全消，甚至變成暖心的天使貓，還會幫忙照顧女子的小寶寶。

綜合外媒報導，美國女子史都勒（Julia Stuller）先前參觀收容所時，看上了外型討喜的虎斑胖貓卡莉（Callie），但很快就被收容所員工勸阻，指出卡莉具有強烈攻擊性，不適合領養，且是所有人認證的極惡浪貓。不過史都勒沒有打退堂鼓，堅持領養卡莉，這也讓卡莉逃過安樂死的命運。

史都勒將卡莉帶回家後發現，收容所人員的顧慮不是沒有道理，因為卡莉個性敏感，對所有人事物充滿戒心，且攻擊性極強。史都勒為了瞭解卡莉的過去，向收容所調閱牠的資料，才知道卡莉曾經歷喪子之痛，加上沒受到良好的照顧而有心理陰影。

為此，史都勒又領養2隻幼貓，希望藉此喚起卡莉的母愛，果然2隻小貓的到來，讓卡莉瞬間母愛爆棚，個性也變得越來越溫和。甚至隨著史都勒生下小主人，卡莉還會幫忙照顧陪伴，成了暖心的天使貓。