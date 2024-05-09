大自然的世界弱肉強食，不少動物為了避免危險，發展出獨特的防禦機制，近日有科學家研究發現，無毒的棋斑水游蛇會透過「裝死」抵禦掠食者，且裝死的表演越戲劇化，越不容易被吃掉，包含口吐鮮血、在身上塗抹糞便等。

根據《CNN》報導，最新發布於《生物學報（Biology Letters）》期刊的研究內容指出，研究團隊捕捉了263條無毒的棋斑水游蛇（Dice Snake），用手指捏住牠們，以模擬掠食者的動作，接著再釋放牠們，觀察棋斑水游蛇在面對危機時的反應，發現牠們大多數都會裝死，進行「奧斯卡級別」的演出，包含張大嘴巴一動不動、用糞便塗抹身體、口吐鮮血等。

塞爾維亞貝爾格勒大學（University of Belgrade）的研究員別利查（Vukašin Bjelica）表示，一動不動地躺著，將最脆弱的身體部位暴露給掠食者，其實隱含極大風險，因此研究人員推測，「裝死表演」越戲劇化，蛇度過危機的時間就越短。

研究發現，這263條蛇裝死的時間介於6到24秒，其中有28條演出「口吐鮮血」的橋段，在假死表演中屬於罕見情況，這類蛇的平均假死時間少了2秒，研究人員認為，這些鮮血是由於壓力荷爾蒙大量分泌，促使血壓上升造成；另外，有124條蛇在身上塗抹糞便，以降低掠食者的食慾。

然而並非所有的棋斑水游蛇都會裝死，別利查表示，被掠食者的行為取決於許多不同的因素，例如個體的性別、體溫、體型、年齡、腸道中是否有食物、雌性體內是否有卵等，目前尚不清楚每條蛇是如何「客製化」牠們的裝死演出。