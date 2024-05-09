清朝的滅亡，象徵古代封建制度徹底瓦解，不過華人重視家族血統，許多人喜歡喜歡誇耀自己出自權貴家庭，甚至以身為皇族後裔為榮。大陸遼寧省大連市一位名叫赫慶鈴的男子，自稱是慈禧的後人，更以「八阿哥」自居，離譜的是他還曾上相親節目選妃，甚至要求女嘉賓下跪請安，讓人看了啼笑皆非。

根據《搜狐網》報導，赫慶鈴出生於遼寧東北農村，國中就輟學到汽車修理廠當學徒，有天聽到村子裡的老人說，村子與滿清皇室有深厚的淵源，先民們是從盛京逃難過來的葉赫那拉氏族人。赫慶鈴聽到這個消息後激動不已，立即翻閱祖譜，發現自己往前八代，時間上有所吻合，因此堅信自己是慈禧的後人，不僅辭去唯一的工作，還網購了大清時期的衣服樣式，拒絕穿現代衣服。

走火入魔的赫慶鈴整日幻想自己的「阿哥夢」，不僅穿著長袍馬褂，還留著「金錢鼠尾辮」，儼然把自己當成清朝貴族看待，甚至積極上各類節目，希望藉此成為名人。而最讓人津津樂道的是，赫慶鈴曾上過一檔相親節目，他發表徵婚感言時，除了自稱是慈禧後人，還以「八阿哥」自居，想要仿效滿清的選妃制度，在節目上挑選妃子。

不僅如此，赫慶鈴還要求女嘉賓給自己下跪請安，一系列荒腔走板的言行舉止，被所有人當成小丑，可想而知，相親以失敗告終，但他並不覺得自己有何不妥，面對眾人的訕笑，他甚至口無遮攔地貶低女嘉賓，說她們不是皇室血脈，不配當他的妻子。