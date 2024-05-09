印度近日發生離奇的死亡事件，一名19歲少年在路邊攤買了一份沙威瑪來吃，隔天突然出現嚴重腹痛、嘔吐等症狀，被2度送醫後，在住院治療的過程中不幸過世。

根據《NDTV》報導，印度孟買一名19歲少年柏克瑟（Prathamesh Bhokse）5月3日在特隆貝地區（Trombay）的路邊攤買了一份雞肉沙威瑪來吃，隔天出現嚴重腹痛、嘔吐症狀，被緊急送往附近的市立醫院，治療後稍有康復，柏克瑟便回家休養，未料第三天又感到不適，出現嚴重腹瀉症狀，家人只好再度將他送到醫院，醫生檢查過後，決定讓他住院觀察。

然而柏克瑟的病情始終沒有好轉，且在6日不幸身亡，醫院事後向警方通報此事，警方根據《印度刑法典》第336條「危害他人生命或人身安全的行為」，以及第273條「銷售有毒食品或飲料」立案，並展開調查；警方隨後逮捕了2名販賣沙威瑪的路邊攤小販，並對他們提出多項指控，但柏克瑟確切的死因為何，仍需進一步調查釐清。

另外《WION》報導指出，孟買的戈爾甘地區（Goregaon）在近日也有12起因為食用路邊攤雞肉沙威瑪而導致食物中毒的案件，12人皆在事後被送醫治療，其中9人已經出院，仍有3人還在治療中，但報導並未詳細說明這些沙威瑪的具體來源。