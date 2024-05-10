古代行軍打仗，士兵少則上千、多則數十萬，除了糧草問題，解決士兵的排泄需求可說是軍中的頭等大事，一旦處理不好，爆發大規模疫情，還可能導致全軍覆沒。

根據《網易》報導，古代醫療水準差，如廁問題若不妥善處理，不僅是臭氣熏天這麼簡單，還牽涉到戰事的成敗，因此軍隊安營紮寨時，都會派士兵先挖好廁所。不過選址問題也十分講究，首先要選離水源，因為士兵們喝的是生水，這些未消毒過的水本身就容易引起痢疾，如果廁所與水源靠得太近，衛生方面堪憂。

其次是遠離糧草和營房，廁所若是離營房太近，除了氣味難聞，還容易招來蒼蠅等害蟲傳播疫情；但也不能太遠，否則士兵上廁所容易逃跑，或是被敵軍發現行蹤，暴露軍隊位置。

《三國志‧諸葛亮傳》就曾提到諸葛亮出征時，「所至營壘、井竈、圊溷、藩籬、障塞皆應繩墨」，意即他對於營寨、野戰廚房、廁所、圍籬、防禦工事等，都有一定的要求與規範。《墨子‧備城門》也記載「五十步一井屏（廁所），周垣之，高八尺」，意思是每50步挖一個戰地廁所，並且需要圍蔽起來，屏障要高8尺，更重要的是廁所要建在下風處，否則一陣風吹來，士兵沒有戰死沙場就被熏死了。

至於排泄物的處理，除了填埋、倒掉，還被當作「生化武器」使用，尤其是守城的一方，會將這些收集起來的排泄物稱作「金汁」，等到敵軍攻城時，將金汁傾盆倒出，除了能噁心敵人，這些污穢的糞便一旦潑到身上，傷口便容易潰爛感染，難以醫治。