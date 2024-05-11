英國紐卡斯爾（Newcastle ）發生一起亂倫案，男子利用媽媽酗酒的習慣，多次趁她爛醉時滾床單，事後還傳訊息向爸爸自首，近日被法院判處2年替代刑罰與矯正計畫，並登記於性犯罪者名冊上5年。

根據《鏡報》報導，男子從小與媽媽關係疏遠，長大後回到紐卡斯爾才與媽媽取得聯繫，不過他卻利用媽媽酗酒的習慣伸出狼爪，趁著她爛醉如泥，自己也跟著喝，兩人酒後至少發生5次性關係，因而被控犯下性侵。

男子被捕後精神狀態不佳，但坦承與媽媽發生性行為，且還曾透過臉書聯絡爸爸，暗示自己與媽媽亂倫，請求爸爸原諒。對此，陪審團認為男子性侵罪名不成立，但需接受2年的「社區矯正計畫」，並登記於性犯罪者名冊上5年，同時被告以及媽媽的身分也將受到匿名保護。

法官戈登（David Gordon）指出，雖然陪審團宣判無罪，但男子的行為讓人反感，「即使她沒有撫養過你，也絕對不構成你做出這種行為的藉口」。男子的辯護律師諾克斯（Christopher Knox）則表示，被告是在「不幸的環境」中長大，很脆弱，「他們不是傳統意義上的母子」。

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