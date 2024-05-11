美國一名情色網美近日上傳一段影片掀起軒然大波，影片中她開車上路遇到臨檢，卻因為忘了帶駕照，直接拉下衣服邀請員警伸手揉捏雪乳，沒想到警察竟然照做，揉完後就放行。由於影片拍到員警勳章，他很快就被鎖定身分，儘管事後調查，證實影片疑似是為了擺拍，但員警仍遭到開除。

綜合外媒報導，田納西州納許維爾（Nashville）一名員警出現在情色網美喬丁（Jordin）發布的影片，而遭到警局解雇。影片中可見，喬丁開車上路時遇到警方臨檢，不過她隨即老神在在的跟副駕駛說，「待會我會給他看我的胸部，絕不會收到罰單」。果不其然，員警隨即要求喬丁出示駕照，喬丁告知對方沒有駕照後，便拉下上衣，露出胸部。

員警見狀則笑說，「小姐，現在是2024年了，我隨時都可以在網路上看到這些（色情）內容」。不過喬丁不死心，接著邀請對方觸摸她的胸部，員警隨後便伸手揉捏她的雪乳，喬丁也調情似的抓住男警胯下。

不過員警將手伸進車內時，意外露出手臂上納許維爾大都會警察局的徽章，影片曝光後掀起軒然大波，並確定涉案的男警是該分局的警察赫爾曼（Sean Herman）。警局表示，確定員警身分後就立即將其解雇，「他的行為令人憤怒，對整個納許維爾大都會警察局與其他同仁非常不尊重」。