1986年5月，大陸河南省一位農民在採石的過程中，無意間炸出一條逾10公尺長的「銅錢路」，考古團隊獲報後前往現場勘查，也被眼前景象震驚得說不出話，經過4年的精心發掘，最終確定墓主是西漢第六代梁王劉買，尤其是墓中一幅壁畫更讓專家激動萬分，現為河南博物館的鎮館之寶。

根據《搜狐網》報導，位於河南省永城市北部的芒碭（ㄉㄤˋ）山，一直被古代帝王視為臥虎藏龍的風水寶地，1986年5月一位名叫趙德友的農民，一如往常和工人們進行採石，沒想到卻意外鑿出碩大的巨洞，緊接著眾人屏氣凝神探尋著洞內的奧秘，不料卻看見一條長達10多公尺的「銅錢路」，緊急通報考古隊。

考古學家們獲報後隨即趕往現場探勘，發現這是一座西漢古墓，墓穴內堆滿各種銅錢，被陳舊的麻繩串聯成串，隨著歲月的侵蝕，麻繩已經腐朽，但錢幣的樣式和大小仍十分清楚，數量更多達225萬枚。由於當時銅資源稀少，且鑄幣規模有限，這批銅錢無疑是一筆天價巨款，再者墓室規格極盡奢華，無不彰顯墓主的尊貴身分與非凡地位。

經過4年的精心發掘，考古隊終於揭曉這座古墓是西漢梁共王劉買的安息之地，除了銅錢路之外，墓穴內還發現一幅栩栩如生的彩色壁畫，這幅《四神雲氣圖》以硃砂紅為底色，用白、綠、黑等顏色描繪了各種神禽異獸和吉祥圖案，尤其是畫面中央的巨龍更為引人注目，為大陸早期壁畫的代表，比敦煌壁畫要早600多年，被譽為「敦煌之前的敦煌」，目前收藏於河南博物館中。