印度近日發生一起恐怖凶殺案，一名32歲男子原本計畫要和一名16歲少女結婚，但遭到當地兒童福利部門阻止，婚禮推遲到少女成年後舉行，男子似乎感到不滿，竟持凶器闖入少女的家，先攻擊她的父母，再將她拖出家門砍頭殺害，隨後帶著頭顱畏罪潛逃，只是當警方找到男子時，他也已經死亡。

綜合印度媒體報導，卡納塔卡邦一名16歲少女米娜（Meena）在家人安排之下，和一名32歲男子普拉卡什（Prakash）訂婚，有人得知消息後，向當地兒童福利部門舉報，部門官員前往現場勸誡，稱如果堅持舉辦婚禮，兩家人將會觸犯《兒童性犯罪保護法》和《童婚法》，在經過討論後，雙方家庭都同意等到米娜滿18歲再舉辦婚禮。

然而普拉卡什似乎不滿意這個結果，在5月9日下午5點半左右闖入米娜的家，先用腳踹了一下米娜父親，再以伐木用的鋒利武器攻擊米娜母親，隨後將米娜拖到距離住家100公尺遠的地方，將她的頭顱砍下，並帶著頭顱逃離現場。

米娜的父母事後被送往醫院治療，警方則介入追捕普拉卡什，最後在10日於果達古縣哈米亞拉地區（Hammiyala area）的住處附近找到他，但當時普拉卡什已經死亡，警方初步判斷為輕生，不過目前尚未找到米娜的頭顱，搜尋工作仍在持續進行中。

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