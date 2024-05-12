泰國曼谷一隻名叫哥吉拉（Godzilla）的獼猴，在市場攤位上被人類長期飼養，肥肥的模樣讓牠在網路上爆紅，許多遊客會專程買東西餵牠，結果因為吃了太多垃圾食物，體重一度飆到19公斤，最終罹患多重疾病，年僅6歲就離世。

綜合外媒報導，哥吉拉在曼谷民武里縣（Min Buri district）某市場小有名氣，在3年前的爆紅影片中，牠穿著半截緊身衣，被栓在攤位上，圓滾滾的身材和垂下來的肥肚，讓牠迅速擄獲網友的心。

許多粉絲遠從各地帶著食物來餵食牠，結果哥吉拉因為長期吃太多垃圾食物，體重飆到19公斤，幾乎是正常獼猴的2倍重，牠也因暴肥罹患糖尿病、甲狀腺疾病和庫欣氏症候群（Cushing's syndrome）。

當地野生動物部門官員為了哥吉拉的健康，將牠送往北柳府一間動物機構進行減肥，不過即便改變飲食，哥吉拉的狀況並未好轉，臨終前在曼谷的動物醫院與飼主團聚，並在飼主的懷抱中安詳離世。

報導指出，哥吉拉病逝時年僅6歲，與一般壽命落在20歲到30歲的健康獼猴相比，顯示牠的短命原因與這些年的病態肥胖有關。