大陸陝西省近日深夜發生一起駭人事件，一名男子當街遭人持刀捅大腿，並且一刀斃命，一旁吃火鍋的民眾全被這一幕給嚇壞了，但當下卻只顧著將整桌火鍋料搬走。

綜合陸媒報導，陝西省寶雞市7日晚間11時許，當時一名男子和一群人交談，沒想到卻突然被人持刀捅入大腿，當場血流如注。雖然他一開始還有意識，但過了30秒左右便支撐不住，整個人倒下，地上大片血跡，最終不幸身亡。

由於行兇地點就在一間火鍋店外頭，用餐民眾看見這幕血腥景象全嚇壞了，紛紛起身逃離。離譜的是，眾人竟不顧被刺殺的男子，而是急著將整桌火鍋料搬走，冷眼看著男子癱倒在地。

事後當地警方證實這起事件，指出37歲馬姓男子用餐完後，在路邊遇到李姓友人，結果雙方因瑣事發生口角，馬男憤而持摩托車鑰匙的配飾小刀，捅向李男的大腿，由於傷及動脈，導致李男最終失血過多身亡。

消息一出網友紛紛留言直呼「吃火鍋比人命要緊」、「原本只是想洩憤，沒想到剛好捅到大動脈」、「衝動是魔鬼」、「他肯定沒想到捅一下大腿也能死人」。