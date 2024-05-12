美國亞利桑那州一場婚禮上有「不速之客」闖入，工作人員捕蛇失敗後突然搞消失，新娘的妹妹看不下去，只好親自上陣，徒手抓起蛇的尾巴，把牠帶到遠處放生，成為婚禮現場的「大英雄」，影片在網路上曝光後引發熱議，新娘妹妹大膽勇敢的行為，讓不少男性直呼「戀愛了」。

根據《紐約郵報》報導，亞利桑那州一名女子艾莉卡（Erika Rodriguez）近日在佛羅倫斯（Florence）參加姊姊的婚禮，過程中突然一陣騷動，原來是有一條蛇闖入婚禮現場，一名工作人員試圖抓蛇，卻在失敗後鬧失蹤，艾莉卡看不下去，只好親自上陣。

從網路上流傳的影片可以看到，艾莉卡穿著橘色連身裙，一手提起裙襬，避免踩到跌倒，另一隻手則大膽抓住蛇的尾巴，並把牠帶到遠處放生，等她回到婚禮現場後，因為剛剛英勇的行為，而得到一瓶免費啤酒作為獎勵。

艾莉卡受訪透露，她從小個性調皮，經常在外面抓蚱蜢、蟾蜍和蛇等，任何她可以抓住的東西，姊姊桑德拉（Sandra）也說，艾莉卡的個性一直都是這樣，「她喜歡動物，也喜歡冒險，不畏懼任何事物。」

影片在網路上曝光後，吸引大量網友觀看，截至目前為止，觀看次數已經突破120萬，許多男性看完以後忍不住大喊「戀愛了」，紛紛留言，「我需要妳妹妹的聯絡方式，和她的戒指尺寸」、「她肯定會是個好老婆」、「我一開始並不相信愛情，直到看到這段影片。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！