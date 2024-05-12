不少人都渴望一夕致富，但有時中大獎後反而會惹上一身麻煩。英國一名殘疾老翁在2017年贏得彩券頭獎，獲得8萬英鎊（約新台幣323.7萬）獎金，他興奮地在2個月內把錢花完，還分了一些現金給親友和鄰居，不久後老翁收到政府通知，稱因為這筆獎金，他們將收回政府福利，同時老翁還必須支付稅款，讓他的處境瞬間從天堂掉到地獄。

根據《太陽報》報導，英國老翁米勒（Daniel Millar）是一名殘疾人士，平時靠妻子每周62英鎊（約新台幣2508元）的收入，以及政府發放的福利金過活，同時還享有住房補助、稅務減免等福利。

2017年9月，米勒購買彩券贏得頭獎，獲得高達8萬英鎊的獎金，他並未通報政府，興奮地在2個月內把錢全部花光，不但和妻子去了一趟為期幾周的遊輪之旅，還翻修房子，並分發現金給親友與鄰居。

不久後米勒收到英國就業及退休金事務部（Department for Work and Pensions）的通知，稱稅務局發現他戶頭裡的8萬英鎊，除了必須支付稅款以外，以前領取的福利金和享有的福利都將取消，每周只剩下1.08英鎊（約新台幣43元）的養老金，以及補助殘疾人士的個人獨立金（Personal Independence Payment）350英鎊（約新台幣1.4萬）。

米勒透露，在支付全額租金和稅款後，每周領取的錢早就所剩無幾，妻子也必須把每周賺到的薪水存下來，以支付水電費、電話費等家庭支出；米勒後悔不已，表示他根本不知道該向政府報告贏得頭獎的事情，希望可以再次獲得補助金，而他的妻子則抱怨，政府只因為他們有點運氣，就剝奪了原本可以享有的福利，根本是在懲罰他們。