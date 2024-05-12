美國普林斯頓大學4名畢業生，疑似發現刮刮樂的中獎密技，近年來以此方式購買彩券，獲得價值高達600萬美元（約新台幣2億元）的獎金。

根據《鏡報》報導，這4名普林斯頓大學畢業生分別為蒙托里（Manuel Montori）、吉本斯（Matthew Gibbons）、達文羅伊（Hannah Davinroy）和博納伊托（Zoe Buonaiuto），他們找到了破解刮刮樂的最佳方式，在兌現數十張中獎彩券後，贏得逾600萬美元（約新台幣2億元）的獎金。

事實上他們從2020年9月就開始執行這項計畫，蒙托里先是在印第安納州某彩券行購買61張刮刮樂，累計贏得8.8萬美元的獎金；一周後他們又在密蘇里州當地購買刮刮樂，幸運獲得獎金500萬美元。成員之一的達文羅伊也獲得12.1萬美元的獎金，不過這並非他首次中獎，早在2019年12月時，他在華盛頓特區購買刮刮樂時，也贏得獎金100萬美元。甚至在更早之前，蒙托里也同樣在華盛頓特區獲得獎金10萬美元。

後續蒙托里成立一家名為Black Swan Capital LLC的公司，幾名成員都一直與這間公司保持聯繫，報導中也提到，他們在2019年曾與100萬美元的大獎擦肩而過，僅獲得500美元的安慰獎。

儘管蒙托里等人並未透露維持高中獎率的方式，但專家認為，他們可能是透過公開的數據如彩券銷售量、中獎次數等，來估算剩下彩券的中獎率，再決定何時要下手把彩券買光。加州大學統計學教授斯塔克（Philip Stark）表示，「他們如果不是世界上最幸運的人，那麼就是成功找到破解的方式」。美國彩券官員則指出，用這樣的方式購買彩券並不違法。