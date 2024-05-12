漢高祖劉邦是漢朝的開國皇帝，自從建立漢朝後，劉邦就開始大封功臣，但好景不常，這些受封的功臣們又一個個被殺掉，比如西漢的開國功臣韓信和彭越，但親自動手的人並不是劉邦，而是他的妻子呂后，大陸歷史學者王立群透露，其實劉邦是為了製造宮內2大勢力的衝突，好讓皇族後代能坐收漁翁之利。

大陸河南大學文學院教授王立群指出，漢朝初年宮廷內主要有三派勢力，第一是以劉邦為首，8個兒子為骨幹的「皇族派」；第二是勢力最強的「元老功臣派」；第三是人數較少的「呂氏外戚派」，其中包含呂后和她2個被封侯的哥哥。

王立群表示，劉邦老謀深算，在晚年做了許多安排，並且刻意扶持「呂氏外戚派」，因為當時外戚派勢力不強，因此劉邦必須扶持呂后、壯大外戚派，好讓她與她背後的勢力能夠與「元老功臣派」抗衡。

王立群說，劉邦看重「權力制衡」，要三派勢力相互制約，而且最重要的，是外戚派與功臣派的勢力要相近，能夠彼此牽制，且雙方之間最好有一些矛盾，因此他刻意默許呂后陷害、殺害功臣，包含韓信和彭越等人，藉此挑動兩派的矛盾，如果雙方開始互鬥，坐收漁翁之利的就會是皇族派。