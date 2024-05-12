南美洲國家哥倫比亞一處小鎮的公墓，從1950年代開始挖出許多具保存完好的「木乃伊」，這些遺體大多為20世紀的死者，在沒有使用任何防腐技術的情況下變成木乃伊，眼睛、頭髮和衣服都完好無損，神奇又詭異的情況，連科學家都不知道原因。

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綜合外媒報導，哥倫比亞山區小鎮聖貝爾納多（San Bernardo）的市鎮公墓出現詭異現象，最早在1950年代，該墓地因洪水而被迫搬遷，挖掘過程中竟從墓穴中發現「木乃伊」，讓眾人都大吃一驚；原本以為只是單一事件，但有越來越多的木乃伊被挖出，1980年代為高峰期，據悉當地居民每年約可挖出50具木乃伊，但現在數量已逐漸下降，每年約只有5具。

如今大約有10多具保存最完整的木乃伊在當地的木乃伊博物館「Jose Arquimedes Castro Mausoleum」展出，有些遺體看起來難以腐蝕，連最容易腐爛的眼睛、頭髮和衣服都仍完好保存。63歲女子貝哈拉諾（Clovisnerys Bejarano）受訪表示，她母親的遺體就展示在博物館內，雖然母親已過世超過30年，「但她仍保留著圓圓的棕色小臉和辮子。」且身上還穿著埋葬時的衣服。

這些遺體自發性「木乃伊化」的原因尚未解開，有科學家認為，木乃伊化與遺體埋葬在乾旱的地上墓穴有關，墓穴可以充當天然的防腐劑，哥倫比亞國立大學（National University of Colombia）人類學家貝當谷（Daniela Betancourt）表示，天氣很熱，風又一直在吹，墓穴可能會形成類似「烤箱」的環境，讓遺體脫水，最終成為「木乃伊」，但她也強調一切都只是推測，目前還沒有相關的科學研究。